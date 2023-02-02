منح دراسية مقدمة من إندونيسيا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن تقديم عدد من المنح الدراسية المقدمة من جامعة (سيمارانغ) الحكومية الإندونيسية، للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا (ماجستير)، مقدمة من وزارة التربية والثقافة والبحوث والتكنولوجيا في جمهورية إندونيسيا للطلاب السوريين، عبر برنامج شراكة الدول النامية للمنح الدراسية.

وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه إلى أن آلية التقدم لهذه المنح تتم أولاً عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة الإندونيسية بدمشق، ثم تسلم الأوراق المطلوبة إلى السفارة بشكل مباشر.

وبينت الوزارة أن مزايا المنح المالية تتضمن تذكرة السفر ذهاباً وإياباً مع سمة دخول ورسوم الدراسة وراتب شهري وتأمين صحي، مشيرة إلى أن التسجيل مستمر لغاية الثامن عشر من شهر شباط الجاري، ويمكن مراجعة سفارة جمهورية إندونيسيا بدمشق لمزيد من المعلومات.

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