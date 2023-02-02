طقس الجمعة.. بقاء فرصة هطول الأمطار فوق الساحل وتحذير من حدوث الصقيع والضباب ليلاً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية، أما ليلاً فيحذر من حدوث الصقيع، وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية، وبعض المناطق الداخلية والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر حفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 11/3 المنطقة الجنوبية 13/4 المرتفعات الجبلية 4/ناقص 5 المنطقة الوسطى 11/1 المنطقة الساحلية 16/8 المنطقة الشمالية 12/ناقص 2 منطقة الجزيرة 8/ناقص2 المنطقة الشرقية 13/2 منطقة البادية 13/2

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