السفير الروسي في لبنان: روسيا تواجه آلة حلف الناتو بأكملها

بيروت-سانا

أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف أن روسيا ليست في حالة حرب مع الشعب الأوكراني، بل تواجه آلة حلف الناتو العسكرية بأكملها وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تستخدم الأوكرانيين كوقود، وليس لكييف أي سلطة لاتخاذ أي قرارات سيادية أو من تلقاء نفسها.

وشدد روداكوف في حديث صحفي اليوم على أن أهداف العملية العسكرية الخاصة الروسية في دونباس لم تتغير، وهي تشمل في المقام الأول حماية روسيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية وضمان أمن الشعب الروسي، بما في ذلك في أراضي أوكرانيا المحررة من النازيين الجدد، فضلاً عن نزع السلاح واجتثاث النازية من هذا البلد.

وبين روداكوف أن الخطوات العدائية للناتو تجاه روسيا بدأت قبل شباط 2022 بوقت طويل، ما أدى في نهاية المطاف إلى التصعيد على المحور الأوكراني، لافتاً إلى أنه تم في الواقع إطلاق حرب هجينة شرسة ضد روسيا، كما تتخذ الدول الغربية إجراءات عدائية تجاه موسكو في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية، إضافة إلى تقديم الدعم العسكري للنازيين الجدد في كييف.

وأوضح أن روسيا تقوم بفعالية وبوتيرة سريعة لتطوير التدابير الاقتصادية المضادة للعقوبات الغربية، كما تعمل لتوضيح ونشر مواقفها الهادفة إلى تعزيز السلام العالمي وضمان الأمن والاستقرار العالميين، وإقامة نظام ديمقراطي عادل للعلاقات بين الدول، إضافة إلى تطوير العلاقات مع البلدان التي تشاركها هذه الرؤية، لافتاً إلى أن الغرب يمارس الإرهاب الاقتصادي في أوضح تجلياته.

وقال السفير الروسي: “نحافظ على علاقات موثوقة مع العديد من أصدقائنا وحلفائنا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، ونواصل معهم تطوير الحوار السياسي والتعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، وكذلك عبر مختلف أطر الهيئات الدولية”، لافتاً إلى أن روسيا لطالما كانت شريكاً تجارياً ومورداً موثوقا للطاقة والغذاء والسلع والخدمات الأخرى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency