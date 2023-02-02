الذهب يرتفع أربعة آلاف ليرة في السوق المحلية

دمشق-سانا

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية أربعة آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله يوم أمس، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار21 سعر مبيع 361 ألف ليرة وسعر شراء 360500 ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 309429 ليرة وسعر شراء 308929 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 13 مليوناً و 450 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و150 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية، ووزعت أرقام هواتف للشكاوى 0112248005 و 0112230766.

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