مدفيديف بذكرى ستالينغراد: كما انتصرنا على النازية قبل 80 عاماً سننتصر عليها اليوم

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف ضرورة عدم إعطاء النازية الجديدة فرصة من أجل الانتقام لهزيمتها قبل 80 عاماً في ستالينغراد، مضيفاً: “كما انتصرنا عليها حينها سنفعل ذلك اليوم”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مدفيديف قوله اليوم بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في معركة ستالينغراد: “قبل 80 عاماً من اليوم في عام 1943 وعلى ضفاف نهر الفولغا انتصرت القوات السوفييتية في واحدة من أصعب المعارك في الحرب العالمية الثانية.. وانتهت معركة ستالينغراد بهزيمة ساحقة للجيوش النازية، وأسر قائدهم المشير باولوس”.

وتابع مدفيديف: “بعد ستالينغراد لم يكن أمام النازيين ما يفعلوه سوى التراجع على طول الطريق حتى برلين ونورمبرغ ليختفوا من الوجود”.

وأضاف: “واجبنا أن نتذكر دروس الماضي، للحفاظ على ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى وشجاعتهم وتفانيهم في خدمة وحماية الوطن، وعدم إعطاء أي فرصة للانتقام من قبل قوى النازية الجديدة التي نضطر اليوم مجدداً لقتالها.. لقد أوقفنا العدو وكسرناه قبل 80 عاماً، ولن ينجح العدو اليوم أيضاً”.

يذكر أن معركة ستالينغراد التي استمرت من الـ 17 من تموز 1942 وحتى الثاني من شباط 1943 كانت واحدة من أكبر المعارك في الحرب العالمية الثانية، والتي غيرت مسار الحرب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency