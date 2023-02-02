مبادرة مجتمعية في إزرع لدعم قطاعي مياه الشرب وإنارة الشوارع بالطاقة البديلة

درعا-سانا

أطلقت مدينة إزرع بريف درعا مبادرة أهلية لتشغيل أربع آبار بالطاقة الشمسية مع حفر بئرين جديدتين، لتحسين واقع مياه الشرب في المدينة.

وأوضح رئيس مجلس مدينة إزرع المهندس عماد الشوحة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المجتمع المحلي وفي غضون أربعة أيام جمع مبلغاً تجاوز 1.7 مليار ليرة سورية، بإشراف لجنة من المجتمع المحلي حددت أولويات المواطنين بتشغيل أربع آبار لمياه الشرب بالطاقة الشمسية، لتلافي انقطاع التيار الكهربائي، مبيناً أن الآبار تتوزع على مناطق وأحياء الجسر والغسانية والشبيبة وحلحلة.

وأشار الشوحة إلى أن المجتمع المحلي يعتزم حفر بئرين جديدتين على ضوء التبرعات بجانب محطة الضخ وفي المنطقة الشمالية من المدينة، على أن يتم إكساؤهما وتجهيزهما بشكل كامل مع تركيب ألواح الطاقة البديلة لضمان التشغيل لساعات أطول.

وبين رئيس مجلس المدينة أن المبادرة أثمرت بإنارة شارع أبي الفداء في بلدة ذنيبة المجاورة لمدينة إزرع، بتركيب نحو 19 جهاز إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.

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