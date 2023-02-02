فيرشينين يبحث مع أصغر خاجي القضايا الدولية والوضع في سورية

موسكو-سانا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الوضع في سورية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم: إن الجانبين أشارا إلى النية المشتركة لزيادة تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك في إطار مجموعة الأصدقاء المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت الخارجية: إن الجانبين أكدا على الاهتمام الخاص لمناقشة الأزمات والنزاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الوضع في الخليج واليمن وليبيا وسورية.

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