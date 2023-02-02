مقتل ثلاثة أشخاص جراء هجوم مسلح جنوب العراق

بغداد-سانا

قتل ثلاثة أشخاص جراء هجوم مسلح شمال محافظة البصرة جنوب العراق.

ونقل موقع قناة السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي قوله في تصريح اليوم: إن “مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على ثلاثة أشخاص في منطقة الماجدية شمال البصرة، ما أدى إلى مقتلهم على الفور ثم لاذوا بالفرار”، مشيراً إلى أن الشرطة طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته.

وكانت القوات العراقية أعلنت أمس الأول القبض على خمسة إرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد.

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