جامعة دمشق ترفع تمويل أبحاث الماجستير والدكتوراه بعد تقدم تصنيفها العالمي

دمشق-سانا

قررت جامعة دمشق رفع تمويل أبحاث الماجستير من مليون إلى مليوني ليرة سورية، وأبحاث الدكتوراه من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية إضافة لفتح سقف تمويل أبحاث المعيدين، وأعضاء الهيئة التعليمية بعد دراستها من لجان علمية مختصة لإقرارها.

وأوضح الدكتور محمد فراس حناوي نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في تصريح لسانا اليوم أن هذا القرار يندرج في إطار دعم الاقتصاد المعرفي، ومكانة الجامعة في مجال البحث العلمي ولا سيما بعد صدور نتائج تصنيف “الويب ماتريكس” العالمي للجامعات لعام 2023 أمس والذي أظهر تقدم جامعة دمشق على صعيد البحث العلمي 633 مرتبة.

وأوضح الدكتور حناوي أن تصنيف جامعة دمشق تقدم بشكل عام وفق تصنيف الويب ماتريكس ليصبح 3458 عالمياً بعد أن كان 3613 وفق التصنيف السابق، بينما بقي ترتيب الجامعة الأول على صعيد الجامعات والمراكز البحثية السورية، كما حصلت جامعة دمشق على المركز 2504 في تصنيف الشفافية المرتبط بالباحث العلمي “غوغل سكولار” متقدمة 633 مرتبة عن التصنيف السابق.

يشار إلى أن مركز “الويب ماتريكس” الإسباني يختص بتصنيف الجامعات في العالم حسب المعلومات الواردة عنها وذات العلاقة بها والمتوافرة في مواقعها على الانترنت وفق معايير معينة يرصد فيها نشاطات الجامعات العلمية والأكاديمية وعدد الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة إلكترونياً، وإتاحة الوصول إليها عبر الحضور الإلكتروني ومدى متابعتها.

هيلانه الهندي

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