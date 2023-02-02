حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدداً من الطرق في محافظات حماه واللاذقية والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تساقط الثلوج.

وبينت الإدارة في نشرتها مساء اليوم أن جميع الطرق العامة في محافظة حماه سالكة عدا طريق جورين صلنفة سالك بصعوبة، بسبب تساقط الثلوج، وطريق شطحة جوبة برغال سالك بصعوبة، بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية جميع طرق المحافظة سالكة عدا طريق جوبة برغال الغاب سالك بصعوبة، بسبب تراكم الثلوج وتشكل الضباب، وطريق جبلة بيت ياشوط الغاب سالك بصعوبة، بسبب تساقط الثلوج.

في محافظة السويداء جميع طرق المحافظة سالكة عدا طريق السويداء المشنف ظهر الجبل غير سالكة، بسبب تراكم الثلوج والطرق المؤدية إلى ناحية المشنف غير سالكة، بسبب تراكم الثلوج، وطريق سهوة الخضر مياماس سالك بصعوبة، بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت الإدارة السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث.

وأشارت إلى أنها خصصت الأرقام الهاتفية 5422703-5411365 لاستعلام المواطنين عن حالة الطرق.