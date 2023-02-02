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48 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي في الحديدة

2023-02-01

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 48 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله في بيان اليوم: إن “من بين الخروقات هجمات للطيران التجسسي على حيس و3 خروقات بقصف مدفعي و34 خرقاً بالأعيرة النارية”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي تم توقيعه عام 2018.

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