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تأجيل الامتحانات الجامعية وتعليق الدوام في مدارس السويداء ومدرسة التمريض غداً بسبب الأحوال الجوية

2023-02-01

السويداء-سانا

أعلنت جامعة دمشق تأجيل امتحانات فرعها في السويداء ليوم غد الخميس إلى موعد يحدد لاحقاً بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وأوضح مدير فرع جامعة دمشق بالسويداء الدكتور خالد كيوان في تصريح لمراسل سانا أنه تقرر تأجيل امتحانات يوم غد الخميس في كليات الفرع إلى موعد يحدد لاحقاً من قبل عمداء الكليات وفقاً لبرنامج كل كلية وذلك بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة لاسيما المنطقتان الشرقية والجنوبية منها.

بدورها أعلنت أيضاً مديرية تربية السويداء تعليق الدوام يوم غد الخميس في جميع مدراس المحافظة بسبب الأحوال الجوية السائدة.

كما أعلنت مديرية صحة السويداء تعليق الدوام في مدرسة التمريض غداً.

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