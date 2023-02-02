مناقشة سبل تعزيز التعاون البرلماني بين سورية والبارغواي

دمشق-سانا

ناقشت لجنة الصداقة السورية البارغوانية في مجلس الشعب اليوم مع القنصل الفخري لجمهورية الباراغواي في دمشق محمد قطان، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين، بما يخدم المصلحة المشتركة لشعبيهما.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة أهمية العمل على تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية، من خلال تكثيف اللقاءات المشتركة بين ممثلي البلدين، وبما يحقق المنفعة المشتركة وتبادل الخبرات على كل الأصعدة، مثمنين مواقف دول أمريكا اللاتينية المتفهمة والداعمة للقضايا العربية المحقة.

من جهته أشار قطان إلى أهمية الجهود الكبيرة المبذولة في دعم العلاقات البرلمانية بين البلدين ومتابعتها من خلال لجان الصداقة والعمل على نقل الصورة الحقيقية عن سورية إلى شعوب أمريكا اللاتينية ودحض الأكاذيب التي حاول الإعلام الغربي تلفيقها من خلال وسائله المشبوهة.

لؤي حسامو