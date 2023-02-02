روسيا تحذر من مخاطر اندلاع صدام مسلح بين القوى النووية

موسكو-سانا

حذرت روسيا من مخاطر اندلاع صدام مسلح بين القوى النووية في العالم، بسبب استمرار إمداد الدول الغربية لنظام كييف بالأسلحة لقصف المدنيين في دونباس.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية أن الدبلوماسيين الروس قالوا خلال جلسة عامة لمؤتمر نزع السلاح بالأمم المتحدة اليوم: إنه من خلال تورطهم المتزايد في المواجهة العسكرية في أوكرانيا عن طريق توفير الأسلحة وتدريب المرتزقة وتوفير المعلومات الاستخباراتية، فإن هذه البلدان تخلق مخاطر حقيقية لصدام مسلح مباشر بين القوى النووية.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن هذا الدعم الغربي لنظام كييف يتعارض مع تصريحات الممثلين الرسميين لهذه البلدان حول الحاجة إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للوضع في أوكرانيا، مما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع وسقوط العديد من الضحايا الجدد.