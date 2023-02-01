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إغلاق ميناءي بانياس وجبلة بسبب الأحوال الجوية

2023-02-01

اللاذقية-سانا

أغلقت المديرية العامة للموانئ كلاً من ميناءي بانياس وجبلة بسبب الأحوال الجوية.

وذكر مدير عام الموانئ العميد سامر قبرصلي في تصريح لمراسلة سانا أنه تم أيضاً إغلاق ميناء الصيد والنزهة في محافظة اللاذقية مع التوجيه باتخاذ إجراءات الأمن والسلامة للمراكب البحرية.

وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا، وتتجاوز سرعة الرياح 70 كم/سا، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

رشا رسلان

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