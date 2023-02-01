الحرارة أدنى من معدلاتها غداً وفرصة لهطل زخات مطرية فوق الساحل والجزيرة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غداً أدنى من معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات مطرية فوق المناطق الساحلية والجزيرة.

وليلاً يحذر من حدوث الصقيع، وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية، وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 70 كم – سا، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…