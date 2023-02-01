الكاتبة رامية الملوحي تجربة غنية في كتابة القصة القصيرة والخاطرة

الحسكة-سانا

تجربة غنية في مجال كتابة القصة القصيرة قدمت عبرها الكاتبة رامية عبد الحميد الملوحي العديد من القصص والخواطر، بدأتها منذ سن الخامسة عشرة ومازالت مستمرة في العطاء.

وتبين الكاتبة الملوحي في تصريح لمراسلة سانا أن كل شيء يعيشه الإنسان ويصادفه في الحياة يعتبر قصة، والكاتب هو من يستطيع ربط الأحداث والأحاسيس ليخلق منها قصة، عندما تقرؤها تشعر وكأنك تعيش تفاصيلها.

وأوضحت الملوحي أنها تواظب على كتابة الخواطر والقصة القصيرة وقصص الأطفال، وتنشر بشكل دوري في القسم الثقافي بجريدة الفداء وفي مجلة صوت فلسطين الشهرية ، ومجلة الأسبوع الأدبي التابع لاتحاد العرب.

وأشارت الملوحي إلى أنها تعمل حالياً على التحضير لطباعة كتاب بعنوان “إليك أكتب” ، يضم أكثر من 30 خاطرة، وكتاب آخر بعنوان “بداية جديدة” يضم 22 قصة قصيرة، مشيرة إلى أن قصصها تحمل مجريات لأحداث واقعية استلهمتها من الظروف المعيشية والاجتماعية التي نعيشها.

والملوحي من مواليد 1945 من مدينة حمص، صدرت لها مجموعة قصص للأطفال بعنوان “حكايا الجدة” ومجموعة أخرى بعنوان “رجل الحلم الجميل” وتحت الطبع مجموعة قصص بعنوان “بداية جديدة” تضم 22 قصة قصيرة.

نوف الضمن

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