3 وفيات و32 مصاباً جراء حريق في مستشفى بالقاهرة

القاهرة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق مركز الأشعة بمستشفى النور المحمدي في حي المطرية بمحافظة القاهرة إلى ثلاث وفيات، و32 مصاباً.

ونقل موقع اليوم السابع عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور حسام عبد الغفار قوله: “إن الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى إصابة 32 شخصاً وثلاث حالات وفاة”، موضحاً أن الإصابات تراوحت بين حروق وكسور واختناقات، وأن جميع المصابين يتلقون الخدمة الطبية اللازمة.

وكانت وسائل إعلام مصرية أشارت سابقاً إلى إصابة 15 شخصاً، بينهم طفل من جراء الحريق.

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