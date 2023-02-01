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تنين بحري يضرب مناطق عدة بريف طرطوس

2023-02-01

طرطوس-سانا

أدى تنين بحري ضرب قرى الهيشة وسهل ميعار شاكر والمنطار بريف طرطوس بعد ظهر اليوم إلى أضرار كبيرة بالزراعات المحمية.

ولفت مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بطرطوس المهندس علي يونس إلى أن التنين ألحق أضراراً جسيمة بالمزروعات المحمية، معظمها بندورة وخيار، لافتاً إلى أن الوحدات الإرشادية وخبير التأمين يقومون حالياً بحصر الأضرار الأولية الناجمة عنه، رغم الظروف المناخية الصعبة والأمطار الغزيرة.

ودعا يونس الفلاحين إلى الحصول على وثيقة التأمين الزراعي للبيوت المحمية.

هيبه سليمان

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