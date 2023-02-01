تأهيل جسر معدني وسط مدينة درعا

درعا-سانا

أنهى فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا بالتعاون مع مجلس المدينة تأهيل جسر معدني بشكل جزئي بين منطقتي شمال الخط الحديدي الحجازي وسوق شارع الشهداء وسط مدينة درعا.

وبين رئيس فرع الهلال الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لسانا أن أعمال إعادة التأهيل الجزئية استمرت قرابة ثلاثة أشهر وتضمنت إزالة الأتربة والردميات وغسيل الجسر وطلائه و وضع لافتات وبروشورات للتوعية بمخاطر الألغام وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار المسالمة إلى أن متطوعي الفرع نظموا افتتاحاً للجسر بحضور عدد من الأطفال وتضمن أنشطة ترفيهية وتوزيع بروشورات تتضمن توعية بمخلفات الإرهاب وخطورتها على الحياة.

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