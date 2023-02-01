حملة نظافة تطوعية لشبيبة حمص في أحياء وشوارع الرستن

حمص-سانا

نفذ فرع شبيبة حمص حملة نظافة تطوعية بمشاركة أكثر من 200 طالب من مدرسة الشهيد مصطفى الحاج علي للتعليم الأساسي، شملت عدة أحياء وشوارع ضمن مدينة الرستن.

يوسف الرحال أمين رابطة الرستن الشبيبية أشار لمراسلة سانا إلى أن الحملة تمت بالتنسيق مع المجمع التربوي في المدينة، بعد انتهاء الدوام الرسمي وبشكل تطوعي من الطلاب الذين أبدوا حماسهم للمشاركة، وجالوا ضمن المدينة يكنسون شوارعها ويزيلون الأوساخ والنفايات عن الطرقات والأرصفة، ما يؤكد إحساسهم بالمسؤولية تجاه وطنهم.

محمد الديك وسالم عبيد وعمر بحبوح من المشاركين بالحملة عبروا عن أهمية العمل التطوعي، مؤكدين أن المبادرات الإيجابية الهادفة إلى تحسين المظهر الجمالي للمدينة والحفاظ على نظافتها تعبر عن نبض الشارع، وتشجع الأهالي الذين هجرهم الإرهاب على العودة إلى منازلهم وترميمها بالتعاون مع المؤسسات المعنية.

رشا المحرز

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