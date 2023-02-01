الجيش الروسي يدمر مستودعات أسلحة ودبابات ومدافع أوكرانية ويسقط 9 مسيرات

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت ودمرت خلال الساعات الـ 24 الماضية العديد من المواقع والمنشآت العسكرية الأوكرانية، منها مستودعات ذخيرة وبطاريات مدفعية ودبابات، إضافة إلى إسقاط 9 طائرات دون طيار.

وأفادت الوزارة في بيانها اليوم بأن قواتها دمرت زورقين وقتلت نحو 10 من عناصر الإنزال الأوكرانيين، في منطقة بحيرة كروغليك على محور خيرسون.

وحسب البيان، تم في منطقة مدينة شوستكا بمقاطعة سومي في شمال أوكرانيا، تدمير ورشات مصنع لإنتاج الذخيرة المدفعية للجيش الأوكراني.

وعلى محور دونيتسك، أشار البيان إلى تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني، وتدمير دبابة وثلاث مدرعات أخرى ومدافع “مستا-بي”، وراجمة صواريخ “أوراغان”، ومدفع ذاتي الحركة فرنسي الصنع.

وأفاد البيان بأن خسائر العدو على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه شملت أكثر من 60 جندياً ودبابة وعربة قتال مشاة وناقلتي جند مصفحتين، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع “غفوزديكا”، إضافة إلى محطة رادار مضادة للبطارية أمريكية الصنع.

ولفت البيان إلى أنه تم تدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع “غفوزديكا”، وثلاثة مستودعات ذخيرة في خيرسون، إضافة إلى إصابة 88 وحدة مدفعية معادية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 131 منطقة.

وأعلن البيان عن إسقاط 9 طائرات دون طيار، واعتراض 3 قذائف من راجمات الصواريخ “هيمارس” أمريكية الصنع.

ووفقاً للبيان، تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 381 طائرة و206 مروحيات و2996 طائرة دون طيار و402 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات، و7706 دبابات ومدرعات أخرى و998 راجمة صواريخ، و3978 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و8243 مركبة عسكرية خاصة.

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