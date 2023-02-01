الحاضنة التراثية للمهن اليدوية في اهتمام سياحة حلب

حلب-سانا

تعمل مديرية سياحة حلب على إنجاز مشاريع سياحية جديدة، منها مشروع الحاضنة التراثية للمهن اليدوية وتنفيذ مشروع المدرسة الفندقية بحلب الجديدة، والتي وصلت نسبة إنجازها إلى 95 بالمئة ومن المتوقع دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضحت مديرة سياحة حلب المهندسة نايلة شحود في تصريح لمراسل سانا أهمية المشروع الذي تبلغ مساحته الطابقية 4750 متراً مربعاً وهو مؤلف من ثلاثة طوابق وقبو ويستوعب 460 طالباً وطالبة، مشيراً إلى أنه سيسهم مستقبلاً في تدريب الكوادر السياحية ورفد القطاع السياحي باليد العاملة والموارد البشرية المؤهلة.

وأضافت: إنه يتم العمل على إنجاز مشروع الحاضنة التراثية للمهن اليدوية والذي تم توقيع عقده مع مجلس مدينة حلب، وهو مشروع مهم للحفاظ على المهن التراثية ومنتجاتها اليدوية بمدينة حلب التي طالتها يد الإرهاب وخربت أسواقها، إضافة إلى عمل المشروع للتسويق لهذه المهن والترويج لها من خلال الموقع الذي تحتضنه أهم بقعة جغرافية في مركز المدينة على مساحة تقدر بـ 5000 متر مربع.

ويتألف المشروع من قسمين، السياحي ويضم سوق المهن التراثية بمساحة طابقية تقدر بـ 40 بالمئة من المساحة الطابقية الإجمالية للمشروع، ويحتوي على صالات تدريب وعرض للمهن التراثية والمنتجات الحرفية.

وأشارت إلى أن القسم الاستثماري يتضمن مطاعم ومقهى وتراسات وصالة متعددة الأغراض بمساحة طابقية تقدر بـ 60 بالمئة من المساحة الإجمالية للمشروع، ويضم حدائق ومواقف للسيارات.

وفي الجانب الرقابي لعمل المديرية، بينت مديرة السياحة أنه يتم تنظيم جولات رقابية متتالية وفق خطة عمل شهرية لضبط مخالفات المنشآت السياحية العاملة والبالغ عددها أكثر من 200 منشأة سياحية بحلب من مستويات مختلفة وفنادق ومطاعم وصالات للشاي والقهوة، حيث تم تنظيم 80 ضبطاً سياحياً متنوعاً خلال الموسم السياحي الماضي شملت مخالفات زيادة الأسعار وأصول الترخيص الإداري وعينات وتسمماً غذائياً، وتم إغلاق المنشآت المخالفة وفقا للقانون 23 للعام 2022، وتغريم أصحابها، كما تم توجيه الدوريات السياحية لضبط انتشار أمراض الكوليرا وفيروس كورونا في المنشآت السياحية والمطاعم، والتشدد بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة السياحة.

قصي رزوق