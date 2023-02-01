تصوير: نوف الضمن
معرض للأعمال اليدوية في ثقافي القامشلي
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|مراسلة سانا: انطلاق لقاء منتجي الدراما السورية بحضور وزيري الإعلام والصناعة بدعوة من لجنة صناعة السينما والتلفزيون في فندق الشيراتون بدمشق يهدف إلى مناقشة واقع العمل وتطوير آليات الإنتاج الفني والارتقاء به، وتذليل العقبات التي تعترض سير العملية الإنتاجية
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