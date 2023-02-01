SCS-NET
عــاجــل مراسلة سانا: انطلاق لقاء منتجي الدراما السورية بحضور وزيري الإعلام والصناعة بدعوة من لجنة صناعة السينما والتلفزيون في فندق الشيراتون بدمشق يهدف إلى مناقشة واقع العمل وتطوير آليات الإنتاج الفني والارتقاء به، وتذليل العقبات التي تعترض سير العملية الإنتاجية

معرض للأعمال اليدوية في ثقافي القامشلي

انظر ايضاً

معرض للأعمال اليدوية واحتفالية فنية في الحسكة

الحسكة-سانا أقامت جمعية البيان للثقافة والفنون بالقامشلي معرضاً للأعمال اليدوية في ثقافي القامشلي بمشاركة 22 …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved