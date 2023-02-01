SCS-NET
عــاجــل مراسلة سانا: انطلاق لقاء منتجي الدراما السورية بحضور وزيري الإعلام والصناعة بدعوة من لجنة صناعة السينما والتلفزيون في فندق الشيراتون بدمشق يهدف إلى مناقشة واقع العمل وتطوير آليات الإنتاج الفني والارتقاء به، وتذليل العقبات التي تعترض سير العملية الإنتاجية

الشيخ: الاحتلال يواصل اعتداءاته على أراضي وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية

2023-02-01

القدس المحتلة-سانا

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على أراضي وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، خدمة لمخططاته الاستيطانية التوسعية.

ووفق وكالة وفا، فإن الشيخ لفت أيضاً إلى انتهاكات الاحتلال التعسفية بحق الأسيرات والأسرى في معتقلاته، ولا سيما سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق المرضى منهم، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل جدياً، والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه تلك، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وصولاً إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور جدد أيضاً خلال رسائل بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف تصاعد جرائم الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

عشراوي تطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا جددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved