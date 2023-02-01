سلامي: إيران تمكنت من ترسيخ وجودها في المنطقة وتعزيز قوتها الدفاعية

طهران-سانا

قال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: إن بلاده تمكنت من ترسيخ وجودها في المنطقة، وتعزيز قوتها الدفاعية، وهي اليوم قوية في جميع المجالات.

وأضاف سلامي في كلمة له اليوم: “إننا تغلبنا على معظم تهديدات العدو حتى الآن، ولكن لا يزال الطريق أمامنا في هذا المجال، ولسنا قلقين فالحرب مستمرة علينا بأبعادها العسكرية والسياسية والثقافية والتقنية”.

وأكد سلامي أن كل العقوبات والضغوطات والمؤامرات لم تتمكن من إبعاد الشعب الإيراني عن أهداف الثورة الإسلامية.

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