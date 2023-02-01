ثلوج بالمناطق المرتفعة بالسويداء تراوحت سماكتها بين 10 و15 سم

السويداء-سانا

شهدت مختلف مناطق السويداء خلال ساعات الليلة الماضية هطولات مطرية غزيرة، كما تساقطت الثلوج على المرتفعات الجبلية وتركزت على المنطقتين الشرقية والجنوبية الشرقية وضهر الجبل.

وذكر رئيس مجلس بلدية سالة في الريف الشرقي للمحافظة رواد طلايع في تصريح لـ سانا أن سماكة الثلوج وصلت في القرية إلى نحو 15 سم، فيما تجاوزت بالأماكن المحيطة بضهر الجبل 20 سم، وتقوم حالياً آليات مديرية الخدمات الفنية بفتح الطريق الواصل إلى موقع مشفى سالة، فيما بين رئيس مجلس بلدية سهوة الخضر في الريف الجنوبي الشرقي سعيد عدوان أن سماكة الثلوج بالقرية تجاوزت 10 سم وما زال الهطل متواصلاً.

وأشار رئيس قسم الجاهزية في الأمانة العامة لمحافظة السويداء بشار الأعور إلى أنه لم يتم الإعلام حتى اللحظة عن أضرار كبيرة تذكر، وأن أفران جميع المناطق مؤمنة باحتياجاتها من الدقيق، وفرق الطوارئ جاهزة للعمل.

ووفقاً لمدير المدينة في مجلس مدينة السويداء ثائر الصالح فإنه نتيجة الأمطار الغزيرة وطبيعة المدينة الجغرافية المنحدرة في بعض المواقع حدثت بعض الاختناقات، وتم توزيع ورشات مجلس المدينة لمعالجتها وتسليك المصارف المطرية.

عمر الطويل

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