تسويق 158 طناً من محصول التفاح وصرف أثمانها للمزارعين بالسويداء

السويداء-سانا

أنهت الجمعية التعاونية النوعية لتسويق وتصنيع الخضار والفواكه التابعة لاتحاد الفلاحين بالسويداءتسويق تفاح المزارعين، المستلم من قبلها للموسم الحالي.

وبين المدير التنفيذي للجمعية المهندس حسام بلان في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الكميات المستلمة المسوقة بلغت 158 طناً من مختلف الأصناف, وذلك لعدد من الفعاليات التجارية, مبيناً أنه تم صرف أثمانها البالغة نحو 170 مليون ليرة سورية.

ولفت بلان إلى أن الجمعية سوقت أيضاً خمسة أطنان زيت زيتون من المزارعين المنتسبين لها، بهدف مساعدتهم بتصريف إنتاجهم مع تقسيط بيعها للعاملين في عدد من المؤسسات والمديريات الرسمية، وذلك لمدة 10 شهور وحسب الكميات المتوافرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency