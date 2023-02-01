مركز غماليا الروسي: لقاح كوفيد 19 المخصص للأطفال آمن كلياً

موسكو-سانا

أعلن مدير مركز غماليا لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا ألكسندر غينسبورغ أن التجارب السريرية للقاح المضاد لكوفيد 19، المخصص للأطفال الذين أعمارهم ما بين 6 و11 عاماً أظهرت أنه آمن كلياً.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن غينسبورغ قوله في تصريح اليوم: إن “التجارب أثبتت أن فعالية اللقاح عالية كفعالية اللقاحات السابقة”، مؤكداً أن نتائج الاختبارات السريرية للقاح كانت جيدة ومبشرة.

والاسم التجاري لهذا اللقاح وفقاً لسجل الأدوية الحكومي (غام كوفيد فاك دي)، يتكون من جرعتين أيضاً ومخصص للوقاية من عدوى الفيروس التاجي المستجد.

وكان مركز غاماليا أعلن مطلع العام الماضي انطلاق التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا للأطفال من سن 6 إلى 11 عاماً.

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