SCS-NET

غاغين: القوات الروسية تحكم الطوق حول مدينة أرتيموفسك

2023-02-01

دونيتسك-سانا

أعلن مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين أن مدينة أرتيموفسك الواقعة في الجمهورية باتت محكمة التطويق من قبل القوات الروسية.

وقال غاغين في حديث لقناة روسيا 24 التلفزيونية اليوم: “أرتيموفسك الآن في حصار مشدد، وقواتنا تحكم الطوق على المدينة، الآن هناك معارك للسيطرة على طريق تشاسوف يار أرتيموفسك السريع”.

وتقع مدينة أرتيموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات نظام كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مقتل كاهن وإصابة راهبة جراء قصف أوكراني على دير في دونيتسك

موسكو-سانا قتل كاهن وأصيبت راهبة مسنة بجروح خطيرة، إثر استهداف قوات نظام كييف ديراً

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved