افتتاح مذبح للفروج تابع للمؤسسة العامة للدواجن في المنطقة الصناعية بحمص

حمص-سانا

افتتحت المؤسسة العامة للدواجن اليوم مذبح الفروج النصف الآلي التابع لها في المنطقة الصناعية بحمص، بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله بتكلفة 500 مليون ليرة وبطاقة 5 آلاف فروج باليوم.

وأوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا في تصريح للصحفيين خلال الافتتاح أن المذبح كان يعمل بطاقة إنتاجية عالية، خلال فترة ما قبل الحرب، وتعرض للضرر جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية، وتمت إعادة تأهيله ليبدأ بالعمل، ما يسهم في ضبط توفر المادة في السوق المحلية، ويساعد في تخزين الفائض منها خلال فترة ذروة الإنتاج، لإعادة طرحها في الأسواق بفترة انخفاض الإنتاج، وبالتالي تحقيق التوازن في الأسعار.

وأشار وزير الزراعة إلى أن المذبح سيقوم بتقديم الخدمة لمنتجي الطيور من المؤسسة العامة للدواجن والقطاع الخاص، وفق أسس محددة، وبالتالي يكون القطاع العام مستمراً بمساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن مع القطاع الخاص بخدمة قطاع الدواجن، مؤكداً أنه لا يوجد عزوف عن تربية الطيور، والمربون مستمرون بالعمل بطاقة إنتاجية مقبولة ضمن الظروف الراهنة، على الرغم من نقص المحروقات وتذبذب أسعار الصرف اللذين تعاني منهما معظم القطاعات.

وأكد الوزير قطنا أن الحكومة اتخذت قرارات مهمة لتطوير ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي، مبيناً أن قطاع الدواجن تأثر بارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، ولذلك عملت الوزارة على إنتاج 500 ألف طن من الذرة كإنتاج محلي من خلال الزراعة التكثيفية، واحتياجنا السنوي مليون و200 ألف طن ما يحقق وفراً بالقطع الأجنبي، إضافة إلى دعم مربي الدواجن بالمقننات العلفية.

من جهته أكد مدير فرع مؤسسة الدواجن بحمص الدكتور محمد قيمر أهمية المذبح في ضبط أسعار الفروج في السوق المحلية والتدخل الإيجابي عند ارتفاع الأسعار، حيث يعتبر نواة مهمة للمؤسسة العامة للدواجن لتوفير المنتج بطريقة سليمة وصحية.

كما زار وزير الزراعة مركز البحوث العلمية الزراعية بحمص، واستمع من العاملين فيه عن الأعمال المنفذة.

حضر الافتتاح محافظ حمص المهندس نمير مخلوف، ومدير المؤسسة العامة للدواجن الدكتور سامي أبو دان، وعدد من المعنيين بالقطاع الزراعي بحمص.

عبد الحميد جنيدي

مركز البحوث

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