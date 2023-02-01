أجواء ماطرة فوق أغلب المناطق تزداد غزارتها مساءً

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو متقلباً بين الغائم والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتزداد غزارة الأمطار بعد الظهر والمساء وتكون مصحوبة بالرعد وخاصة في المناطق الساحلية، ويتدنى مستوى الهطل الثلجي ليلاً ليلامس المرتفعات التي تزيد على 900 م ويكون ممزوجاً دون ذلك، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 85 كيلومتراً وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والغربية تتحول مساء إلى شمالية غربية نشطة السرعة على المنطقة الساحلية، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

غداً.. تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والجزيرة، ويحذر من الصقيع وتشكل الضباب ليلاً على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..