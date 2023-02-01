إعادة تشغيل 7 آبار بالسويداء توقفت عن الخدمة الشهر الماضي

السويداء-سانا

أعادت ورشات صيانة الآبار في المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء صيانة وإصلاح سبع آبار كانت خرجت عن الخدمة في عدد من مناطق المحافظة.

وذكرت مديرة الصيانة والاستثمار في المؤسسة المهندسة عائدة هنيدي في تصريح لمراسل سانا أن الآبار المعاد تشغيلها بعد تعطلها خلال الشهر الماضي لأسباب فنية طارئة، جراء عدم استقرار الشبكة الكهربائية المغذية لها والقطع الترددي للتيار وهبوط الجهد، جرت صيانتها وسحب وتنزيل المضخات الغاطسة فيها.

وبينت المهندسة هنيدي أن هذه الآبار شملت بئري الرحى 4 و6 وبئر محطة الثعلة 9 وبئر ريمة اللحف 4 وبئر أم الرمان 1 وبئر المزرعة 3 وبئر نجران 3.

ولفتت هنيدي إلى أنه تم أيضا صيانة مجمع الدفع قطر 500 ملم فونت مرن في محطة الثعلة الرئيسية المغذية لمدينة السويداء بمياه الشرب، وكذلك صيانة المضخة المخصصة لحي المقوس وطريق الرحى في محطة الخزانات الرئيسية وإعادتها للعمل من جديد.

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