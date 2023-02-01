فيليب: يجب محاسبة حلف الناتو على خرقه ميثاق الأمم المتحدة

براغ-سانا

أكد نائب رئيس مجلس النواب التشيكي السابق فويتيخ فيليب أن حلف الناتو يقوم وبشكل جوهري بخرق ميثاق الأمم المتحدة والميثاق الخاص به بما يخص حل الخلافات بالطرق السلمية، وبالتالي يتوجب تحميل قياداته المسؤولية عن ذلك بما فيها الملاحقة الجزائية والتعويض عن الأضرار التي تسببوا بها في العالم، ومن ثم إلغاء هذا الحلف.

ونشر فيليب على صفحته في الفيسبوك: “إن الحلف قام بشكل جماعي أو من خلال بعض دوله بشن العديد من الاعتداءات على دول أخرى، من بينها الاعتداء على سورية والذي لا يزال مستمراً عملياً من خلال الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي على أراضيها، إضافة لقصف ليبيا ويوغسلافيا وغزو الولايات المتحدة مع بريطانيا للعراق في عام 2003”.

وشدد فيليب على أن هذه الممارسات لم تخالف فقط ميثاق الحلف الذي ينص على إعطاء الأولوية لحل الخلافات بالطرق السلمية، وإنما مثلت خرقاً للقوانين الدولية.

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