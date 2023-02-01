شركة كهرباء القنيطرة: تركيب مراكز تحويل جديدة في عدة مناطق

القنيطرة-سانا

قامت الورشات الفنية في الشركة العامة لكهرباء القنيطرة باستبدال عدد من مراكز التحويل بأخرى جديدة باستطاعات أكبر، وذلك نتيجة الحمولة الزائدة والضغط على الشبكة الكهربائية ومعالجة هبوط التوتر.

وأوضح مدير عام شركة كهرباء القنيطرة المهندس محمد إبراهيم في تصريح لمراسل سانا أن ورشات الإصلاح والصيانة قامت باستبدال مركز تحويل في قرية كمونية من 100 ك.ف.أ إلى 200 ك.ف.أ وتركيب قاطع التوتر المنخفض، واستبدال مركز تحويل قرية الحميدية من 200 ك.ف.أ إلى 400 ك.ف.أ واستبدال قاطع التوتر المنخفض من 400 أمبير إلى 630 أمبير لمعالجة هبوط التوتر وتركيب لوحة توتر منخفض مع قاطع التوتر المنخفض لمركز تحويل جنوب الكازية العمالية في بلدة خان أرنبة واستبدال كابل ارتباط محروق لمركز تحويل بلدة جبا جانب الفرن .

ودعا إبراهيم المواطنين إلى التخفيف قدر المستطاع من تشغيل كل الأجهزة الكهربائية بالمنازل لحظة وصول التغذية وتشغيلها تدريجياً، وذلك حفاظاً على استمرارية التيار الكهربائي أثناء فترة الوصل.

غسان علي

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