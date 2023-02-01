مصرع 14 شخصاً في حريق كبير شرق الهند

نيودلهي-سانا

لقي ما لا يقل عن 14 شخصاً بينهم 10 نساء وثلاثة أطفال حتفهم جراء حريق في مبنى متعدد الطوابق بمقاطعة جهارخاند شرق الهند.

ونقلت وكالة شينخوا عن الشرطة الهندية قولها اليوم: “إن حفل زفاف أقيم في المبنى الواقع في منطقة دانباد بالمقاطعة عندما اندلع الحريق”، مبينة أن عمليات الإنقاذ وإخماد النيران انتهت.

ويعد هذا الحريق ثاني حادث من نوعه يندلع في المنطقة ذاتها خلال الأيام الأربعة الماضية، حيث قتل خمسة أشخاص إثر اندلاع النيران يوم السبت الماضي في عيادة خاصة بالمنطقة .

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