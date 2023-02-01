تونس.. تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية العام الجاري

تونس-سانا

مدد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم حالة الطوارئ في البلاد حتى الـ 31 من كانون الأول القادم لضمان الأمن في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الرئيس سعيد أصدر أمراً رئاسياً بتمديد حال الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الجاري.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، في أعقاب هجوم إرهابي قتل فيه أفراد حرس الرئاسة التونسية.

وكان الرئيس سعيد أعلن في الـ 30 من الشهر الماضي تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر ابتداء من الأول من الشهر المقبل وحتى 31 منه.

وفي وقت سابق اليوم أكد الرئيس التونسي أن بلاده تخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على سيادتها مؤسساتها، داعياً القوات الأمنية المسلحة والعسكرية إلى تطبيق القانون والتصدي إلى محاولات الاستخفاف بالدولة وتدبير الجرائم في المستقبل في عدد من المناطق.

وشدد سعيد على أن محاسبة من أجرموا بحق الوطن والشعب التونسي “واجب مقدس”، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن يترك مجرماً واحداً دون مساءلة ويجب تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ولا فرق بين أي متقاض وآخر.

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