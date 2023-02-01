الجيش اللبناني يدعو إلى الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف ممارساته العدائية

بيروت-سانا

دعا الجيش اللبناني الأمم المتحدة اليوم إلى التصدي للممارسات العدائية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في بيان لقيادة الجيش اللبناني، مديرية التوجيه، اليوم: إن الجانب اللبناني دعا خلال اجتماع في رأس الناقورة بحضور قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل ورئيس البعثة اللواء أرولدو لاثارو الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية، محملاً العدو مسؤولية النتائج التي تترتب على الاعتداءات والانتهاكات المستمرة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، ومجدداً التزام لبنان بالقرارات الأممية ولا سيما القرار 1701 وكل مندرجاته.

ولفت البيان إلى أن الجانب اللبناني أعاد التشديد على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدد العمراني لبلدة الغجر، مشدداً على ضرورة إزالة الأسيجة الشائكة التي وضعها العدو الإسرائيلي حديثاً في المنطقة التي يتحفظ لبنان عليها في العديسة وعلى تلة رأس الناقورة شمال “الخط الأزرق”.

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