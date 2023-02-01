دونيتسك: ضرورة إبعاد قوات نظام كييف عن حدودنا

دونيتسك-سانا

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن قوات النظام الأوكراني حصنت عدة خطوط دفاعية في مدينة أرتيوموفسك باخموت.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوشلين قوله في حديث لإذاعة كومسومولسكايا برافدا: “يجب إبعاد القوات الأوكرانية عن حدود جمهورية دونيتسك لمنعها من استهداف أراضيها” مشيراً إلى أن الهدف لا يتغير على الإطلاق، وهو أن هناك حدوداً دستورية لجمهورية دونيتسك، والتي في إطارها قمنا بالانضمام وعدنا إلى وطننا روسيا الكبرى، ولكن ينبغي النظر إلى التهديد الذي يمثله العدو من حيث الغدر.

وجدد بوشلين التأكيد على وجوب إبعاد قوات نظام كييف عن الحدود حتى لا يتمكن من الوصول إليها مع الأخذ في الاعتبار الأسلحة التي ستكون لديه عندئذ.

وكان مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية أعلن في الـ 23 من الشهر الجاري تحرير بلدتي دفوريشي وكراسنوبولييفكا الواقعتين في ضواحي منطقة أرتيوموفسك.

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