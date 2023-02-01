القبض على ثمانية أشخاص امتهنوا التنقيب عن الآثار والمتاجرة بها في طرطوس

طرطوس-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في طرطوس القبض على ثمانية أشخاص امتهنوا التنقيب عن الآثار والمتاجرة بها.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن معلومات وردت إلى فرع الأمن الجنائي في طرطوس حول وجود أشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار والاتجار بها في قرية “المضافة” بطرطوس وأنه بعد المراقبة الدقيقة قام الفرع المذكور بإلقاء القبض على المذكورين وهم المدعوون “محي الدين.أ” و”إبراهيم.ح” و”نديم.ن” و”حسان.ن” و”صخر.ج” و”علي.ع” و”بنيامين.ك” و”أحمد.ي”.

وأضافت الوزارة: إنه عثر بحوزة المدعو “نديم” على مبلغ 200 دولار أمريكي مزيف، وعثر مع المدعو “حسان” على عدد من الحبوب المخدرة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على المتاجرة بالآثار والتنقيب عنها، كما اعترف المقبوض عليه الأول بإخفاء عدد من الآثار في حديقة منزله وقيامه بشراء جهاز فحص للأحجار الكريمة والآثار.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم وسلمت الآثار المصادرة إلى مديرية الآثار والمتاحف في طرطوس وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

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