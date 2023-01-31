للعام الـ 6 على التوالي.. التربية تطلق مسابقة ألوان وأفكار بالتعاون مع (ألف نون)

دمشق-سانا

في إطار تشجيع الحركة الفنية لأهميتها ودورها في حياة الإنسان ودور الفنون في تنمية الذائقة الجمالية للطلاب أطلقت وزارة التربية اليوم مع الفنان التشكيلي بديع جحجاح مسابقة “ألوان وأفكار” للعام السادس على التوالي بعنوان “المعرفة جسر إلى الخير والسلام”.

وتتضمن المسابقة رسم لوحة فنية قسمت إلى ثلاث فئات عمرية، الأولى لطلاب الحلقة الأولى للتعليم الأساسي وتحمل عنوان “صديقي”، والفئة العمرية الثانية لطلاب الحلقة الثانية للتعليم الأساسي وتحمل عنوان “حلم”، فيما خصصت الفئة العمرية الثالثة لطلاب المرحلة الثانوية وتتعلق برسم أجواء حفلة أو لوحة لأحد الفنانين الرواد السوريين.

المسابقة التي تركت للطلاب المشاركين حرية اختيار التقنية المناسبة من ألوان ومواد أخرى لصياغة لوحاتهم، اشترطت أن تكتب خلف اللوحة المشاركة جملة مستقاة من الأدب المحلي أو العالمي تحمل حكمة مناسبة لكل مرحلة عمرية.

وستختار لجنة التحكيم الأعمال الفائزة وفق محاور الفكرة والتكوين والتقنية والجملة، وستعرض الأعمال عبر معرض افتراضي على صفحة وزارة التربية وصفحة ألف نون للفنون والروحانيات عبر الفيسبوك، كما ستطبع اللوحات الفائزة ضمن كراس ملون وتقدم شهادات تقدير للفائزين.

أما الجوائز المالية فهي مقدمة من صالة ألف نون، حيث خصص للحلقة الأولى جائزة بقيمة 25 ألف ليرة سورية تمنح لـ 200 تلميذ، والحلقة الثانية قيمة جائزتها 40 ألف ليرة تمنح لـ 50 طالباً، أما فئة الثانوي فقيمة جائزتها 60 ألف ليرة تمنح لـ 50 طالباً.

وفي تصريح لـ سانا بين الفنان التشكيلي بديع جحجاح أن ألف نون تتابع مشروعها الذي بدأته عام 2017 بالشراكة مع وزارة التربية من خلال إطلاق مسابقة ألوان وأفكار 2023 لتؤكد من خلالها قيمة الفن عبر مراحل تطوره في التأثير بسلوكيات الأفراد والمجتمعات والحضارات.

وأشار جحجاح إلى أن مسابقة هذا العام حملت عنوان “المعرفة جسر إلى الخير والسلام” وبمواضيع مختلفة ومتنوعة للفئات العمرية كافة من الصف الأول وحتى البكالوريا، مبيناً أنه تم رصد حصة مالية من ناتج الفن في صالة ألف نون وخصوصاً رموز دوران والدراويش لتمويل جوائز التلاميذ جميعهم، وذلك تأكيداً على أهمية أن تكون صالات العرض منارات وعي لتطوير الأفكار الإبداعية والانتقال إلى دعم الفن عبر التنمية بأعلى مستوياتها.

ويبدأ تقديم الرسوم للمشاركة في المسابقة اعتباراً من يوم غد الأربعاء ولغاية الأول نيسان القادم على أن ترسل الأعمال من المدارس في جميع المحافظات إلى الموجه الاختصاصي لمادة التربية الفنية في مديريات التربية خلال مدة أقصاها الـ 25 من نيسان.

رحاب علي

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