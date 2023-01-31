روسيا والجزائر.. استعداد للتعاون في أسواق الطاقة العالمية

موسكو- سانا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون عن استعدادهما للعمل في أسواق الطاقة العالمية ومنظمة أوبك بلاس.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الرئاسة الروسية قولها: “أكد الرئيسان خلال اتصال هاتفي اليوم استعدادهما لمزيد من العمل المشترك في أسواق الطاقة العالمية بما في ذلك صيغة “أوبك بلاس” وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز، إضافة إلى تكثيف الاتصالات على مختلف المستويات وإعداد الوثائق الثنائية الهامة”.

وأبدى الجانبان ارتياحهما لاستمرار تطور التعاون الروسي الجزائري القائم على تقاليد الصداقة الراسخة والاحترام المتبادل.

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