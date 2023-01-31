الروسية أندرييفا تتأهل للدور الثاني لبطولة ليون المفتوحة

باريس-سانا

صعدت الروسية إريكا أندرييفا اليوم إلى الدور الثاني من بطولة ليون المفتوحة للتنس على حساب مواطنتها آنا بلينكوفا.

وكانت أندرييفا خسرت أولى مجموعات المباراة بستة أشواط مقابل سبعة، لكنها حسمت المجموعة الثانية لصالحها بستة أشواط مقابل أربعة ومن ثم تقدمت بأربعة أشواط متتالية في المجموعة الثالثة الفاصلة قبل أن تعلن منافستها آنا بلينكوفا انسحابها بعد ساعتين ودقيقتين من المنافسة.

وستكون إريكا أندرييفا على موعد في الدور الثاني مع الفائزة من المباراة التي ستجمع اللاعبتين الإسبانية ريبيكا ماسروفا والإيطالية جاسمين باوليني غداً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency