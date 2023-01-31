منتخب سورية لكرة القدم للشباب يخسر أمام نظيره القطري ودياً

أبو ظبي-سانا

خسر منتخب سورية لكرة القدم للشباب أمام نظيره القطري بثلاثة أهداف لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي النصر في دبي خلال المعسكر التدريبي الذي يجريه منتخبنا في الإمارات العربية المتحدة تحضيراً لنهائيات آسيا.

وسجل هدف منتخبنا محمود الأسود من ركلة جزاء عند الدقيقة الثانية والثلاثين من الشوط الأول.

وهذه هي المباراة الودية الثالثة خلال المعسكر التي يجريها منتخبنا في دبي، فخسر في الأولى أمام منتخب الصين بهدف مقابل لا شيء، وفاز بالثانية بهدفين لهدف.

محمد الخاطر

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