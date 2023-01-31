بايرن ميونخ يعلن ضم كانسيلو من مانشستر سيتي

برلين-سانا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن ضم النجم البرتغالي جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه ضم كانسيلو إلى صفوف الفريق قادماً من مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع وجود بند يتضمن شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 70 مليون يورو.

يذكر أن كانسيلو 28 عاماً لعب هذا الموسم مع مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي 17 مباراة سجل خلالها هدفين ومنح تمريرة حاسمة.

وكان كانسيلو انتقل إلى السيتي في عام 2019 قادماً من يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها وفقاً لتقديرات 65 مليون يورو.

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