الأحوال الجوية السيئة تتسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية في أمريكا

نيويورك-سانا

ألغت السلطات الأمريكية أكثر من 1600 رحلة جوية في البلاد، مع اجتياح العواصف الشتوية والأمطار للولايات الجنوبية.

ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية عن موقع (فلايت اوير)لتتبع الرحلات الجوية إنه تم إلغاء 1660 رحلة، مشيرة إلى أن شركتي طيران )ساوث ويست( و)أمريكان إيرلاينز( كانتا الأكثر تضرراً.

وتحملت المطارات في ولاية تكساس الأمريكية العبء الأكبر من الإلغاءات مع تأثر مطارات (دالاس فورت ورث الدولي) و (دالاس لاف فيلد) و (أوستن بيرغستروم الدولي) بشكل خاص.

من جهته قال كبير خبراء الطقس في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ستيفن كيرني: إن الجليد على الطائرات وظروف المدرجات السيئة في مطارات المنطقة قد أدت إلى موجة من الرحلات الجوية الملغاة.

وخضع عشرات الملايين من الأمريكيين من جنوب تكساس إلى أجزاء من ولايتي ويست فرجينيا وأوهايو لتحذير من الطقس الشتوي مع رياح شديدة البرودة ودرجات حرارة متجمدة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency