مباحثات هاتفية بين بوتين وباشينيان تتعلق بقره باغ

يريفان-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الثلاثية حول قره باغ.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المكتب الصحفي لحكومة أرمينيا قوله في بيان له اليوم: إن رئيس حكومة أرمينيا شدد خلال اتصال هاتفي مع بوتين على أهمية خطوات روسيا الاتحادية الهادفة لتخطي الأزمة، والوضع حول ممر لاتشين، واتفاقيات قره باغ.

وكان باشينيان أعلن في الـ 19 من الشهر الماضي أن ممر لاتشين هو الرابط الوحيد الذي يصل إقليم ناغورني قره باغ بالخارج، وأن قيام أذربيجان بإغلاقه يحرم العديد من سكان الإقليم من تلقي العلاج والأدوية.

وكانت قوات حفظ السلام الروسية أعلنت في وقت سابق أنها تبحث مع الجانبين الأرميني والأذري إمكانية استئنافهما حركة المرور بين مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ ومدينة غوريس في أرمينيا عبر ممر لاتشين.

من جهة ثانية أدخل الرئيس بوتين تعديلات على المرسوم الخاص بإجراءات تحديد مستويات التهديد الإرهابي.

وجاء في الوثيقة الخاصة بذلك والتي تم نشرها على موقع الكرملين الرسمي اليوم يتم فرض تعديلات على المرسوم الصادر عن رئيس روسيا الاتحادية في الـ 14 من حزيران 2012 تحت الرقم 851، وبعنوان (حول إجراءات تحديد مستويات التهديد الإرهابي).

وتنص التعديلات على اعتماد إجراءات إضافية لضمان أمن الفرد والمجتمع والدولة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency