فوز الكسوة على العربي في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

السويداء-سانا

فاز فريق الكسوة على العربي بهدفين مقابل هدف، في مباراتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء، ضمن منافسات إياب دوري الدرجة الأولى بكرة القدم، لحساب المجموعة الأولى.

وسجل للكسوة اللاعب مصعب الرفاعي، بينما أحرز هدف العربي قصي مرشد.

وبهذه النتيجة، رفع الكسوة رصيده إلى 19 نقطة خلف الشرطة المتصدر، بينما بقي رصيد العربي 8 نقاط في المركز الرابع.

وتتنافس في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للمجموعة الأولى فرق الشرطة والعربي والكسوة واليقظة ودوما والنبك.

عمر الطويل

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