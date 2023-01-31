(الخلود في فلسفة إقبال).. محاضرة في ثقافي الحسكة

الحسكة-سانا

اختتمت مديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب وجمعية صفصاف الخابور الثقافية نشاطاتهم الثقافية المشتركة للشهر الحالي بإقامة محاضرة في ثقافي الحسكة بعنوان ”الخلود في فلسفة إقبال”، للباحث عبد الجبار الصالح.

وقدم الباحث الصالح في بداية المحاضرة عرضا عن نشأة وحياة الشاعر والفيلسوف الباكستاني “محمد إقبال”، الذي يعد من الأسماء المهمة على مستوى الشعر والأدب العالمي، وكيف تنوعت اهتماماته ما بين التعليم والاقتصاد والفلسفة والشعر، وكيف قاد حركة إصلاحية تجلت في دعوته للتمسك بقيم الإسلام السمح والدعوة إلى الإيمان بالمبادئ الإنسانية، لخصها في كتابه “تجديد الفكر الديني في الإسلام”، كما يعد أحد دعاة نهوض الشرق والتحرر من قوى الاستعمار.

ولفت الباحث إلى أن الشاعر والفيلسوف إقبال لقب بشاعر الشرق، نظراً لغزارة إنتاجه الشعري، الذي تأثر فيه بالعالم الصوفي جلال الدين الرومي، والذي يعتقد أن فلسفة إقبال وشعره امتداد لتجربته، موضحاً أن الشاعر صدر له الكثير من المؤلفات التي ترجمت إلى العديد من لغات العالم، ومنها اللغة العربية.

نزار حسن

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