إيران تحدد الشركة المصنعة للمسيرات التي هاجمت ورشة لوزارة الدفاع

طهران-سانا

تمكنت الأجهزة الأمنية الإيرانية من تحديد الجهة المصنعة للطائرات المسيرة التي هاجمت إحدى ورشات وزارة الدفاع في أصفهان، وسط البلاد الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة تسنيم الدولية اليوم أنه خلال الفحص الفني لبقايا إحدى المسيرات الصغيرة التي أسقطتها وحدات الدفاع الإيراني خلال الهجوم، تم الحصول على معلومات قيمة للمؤسسات الأمنية، كما أنه من خلال تحليل مكونات الجسم والمحركات وإمدادات الطاقة ونظام الملاحة لبقايا المسيرة ومطابقته مع النماذج الموجودة، تم تحديد الشركة المصنعة لها بدقة، وتم الحصول على أدلة ومعلومات مهمة.

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت في بيان مساء يوم الجمعة الماضي عن هجوم فاشل باستخدام مسيرات صغيرة على أحد مجمعات الورشات التابعة لها، حيث تمكنت وسائط الدفاع الجوي للمجمع من إصابة إحدى الطائرات وانفجرت طائرتان اثنتان.

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